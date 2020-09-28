Eskişehirspor, teknik direktör Mustafa Özer ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un, teknik direktör Mustafa Özer ile yollarını ayırdığı duyuruldu.



Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu ile Özer'in bir araya geldiği bildirildi.



Toplantıda, kulübün menfaatleri doğrultusunda Mustafa Özer ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "26 Aralık 2019'dan bu yana takımımızın başında olan değerli antrenörümüz ve ekibine, kulübümüz ve camiamız adına kulübümüze vermiş oldukları hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki dönemde kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.



