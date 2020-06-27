Eskişehir'de tepki: 'Nemalandınız mı sözünü ispatla'

TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Altay ile 2-2 berabere kalarak ligden düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'un teknik direktör Mustafa Özer, "Berabere kaldığımız için üzgünüz ama yolumuza devam ediyoruz." dedi.



Özer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hafta içinde maça iyi hazırlandıklarını belirterek, 2-2 biten maçta genç oyunculara fırsat verdiklerini kaydetti.



Genç futbolcularının iyi mücadele ettiğini anlatan Özer, şöyle konuştu:



"Karşılaşmada 2-0 öne geçtik. Oyuncu değişikliği sırasında gol yedik. Berabere kaldığımız için üzgünüz ama yolumuza devam ediyoruz. 16-17 yaşında çocukları oynatıyoruz. Hedefimiz milli takımlara futbolcular yetiştirip, Eskişehirspor'un geleceğini kurtarmak. Oyuncularımızdan son derece memnunum. Altay'a başarılar diliyorum."



Bir gazetecinin maçın ikinci yarısında Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile Eskişehirspor Menajeri Özgür Tulun arasında bir tartışma yaşandığını anımsatması üzerine Özer, şunları söyledi:



"Yalçın Hoca'nın söylediklerini Türkiye duydu. Erzurumspor ve Altay, Türkiye'nin en büyük camialarından. Ancak geçen hafta Erzurum'da bazı rakip oyuncuların futbolcularımı itham etmesi, bu hafta da Yalçın Koşukavak'ın 'Nemalandınız mı?' demesi doğru değil. Yalçın Hoca'yı çok seviyorum. Bu bizi çok üzdü. Yalçın Hoca bunu söylediysen lütfen ispatla. İspatlayamazsan teknik direktör diplomanı yırt. Eskişehirspor bir çınardır. Biz küllerimizden doğacağız. Topağa düşüne kadar Eskişehirsporluyuz. Lütfen Eskişehirspor'a sahip çıkın. Başka Eskişehirspor yok. Birlik olup Eskişehirspor'u ayağa kaldıralım."



"ALDIĞIMIZ PUANLA HEDEFE GİDİYORUZ"



Altay Antrenörü Sebahattin Yenilmez ise Eskişehirspor maçının zor olacağını bildiklerini ve buna göre hazırlık yaptıklarını kaydetti.



Sert bir maçı geride bıraktıklarını anlatan Yılmaz, "Maçın ilk yarısında yakaladığımız pozisyonları gole çevirseydik ikinci yarıda yaşananlar olmayacaktı. Böyle rakipler skoru bulunca mücadele gücü yükseliyor. 2-0 geriye düştük. 2-2'yi yakalayıp yolumuza devam ediyoruz. Aldığımız bir puanla hedefimize gidiyoruz. Eskişehirspor'a başarılar diliyorum." diye konuştu.



