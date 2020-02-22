Erzurumspor, Bursaspor'u 84'te yıktı!

TFF 1. Lig'de 23. hafta mücadelesindekonuk etti.Kâzım Karabekir Stadyumu'nda oynanan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma, ev sahibi 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 55. dakikadave 86. dakikadakaydetti.tek golünü ise 57. dakikada Selçuk Şahin attı.Erzurumspor, bu galibiyetle puanını 42'ye yükseltti ve 2. sıradaki yerini korudu. Bursaspor ise 39 puanla 3. sırada yer aldı.Erzurumspor, gelecek hafta Altınordu deplasmanına konuk olacak. Bursaspor ise ALtay'ı ağırlayacak.