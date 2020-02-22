Erzurumspor, Bursaspor'u 84'te yıktı!

TFF 1. Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Erzurumspor, evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup etti ve puanını 42'ye yükselterek 2. sıradaki yerini korudu.

Haber; Sporx.com
Erzurumspor, Bursaspor'u 84'te yıktı!
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22 Şubat 2020 16:07
TFF 1. Lig'de 23. hafta mücadelesinde Erzurumspor, Bursaspor'u konuk etti.

Kâzım Karabekir Stadyumu'nda oynanan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma, ev sahibi 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Pote ve 86. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti. Bursaspor'un tek golünü ise 57. dakikada Selçuk Şahin attı.

Erzurumspor, bu galibiyetle puanını 42'ye yükseltti ve 2. sıradaki yerini korudu. Bursaspor ise 39 puanla 3. sırada yer aldı.

Erzurumspor, gelecek hafta Altınordu deplasmanına konuk olacak. Bursaspor ise ALtay'ı ağırlayacak.

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