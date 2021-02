Ertuğrul Sağlam: 'Her maç bizim için şampiyonluk maçı'

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Eskişehirspor'u 6-1 mağlup eden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "Skor anlamında hem de fiziksel anlamda bugünü iyi geçirmeyi başardık." dedi.



Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligdeki 12 final maçından birini oynadıklarını hatırlattı.



Her maçın ayrı bir öneme sahip olduğuna işaret eden Sağlam, "Her maç bizim için şampiyonluk maçı. Hiç rakip ayırt etmeden her maça aynı konsantrasyonla çıkmamız gerektiğini oyuncularımla paylaştım. Geçen hafta İstanbulspor maçına nasıl çıktıysak Eskişehirspor maçına da aynı motivasyonla çıktık." diye konuştu.



Karşılarında genç, dinamik, çok koşan ve çok mücadele eden bir takım olduğunu ifade eden Sağlam, şöyle devam etti:



"Özellikle skor dezavantajına düşmediği zaman her ilerleyen dakika onların lehine gelişen ve sahada büyüyen bir takım vardı. Bizim avantajımız maça iyi başlangıç yapmak oldu. Maçın başında golü bulduk ve sonrasında 2-0 getirdikten sonra oyun bizim adımıza daha rahat oldu. Rakibimiz sistemini değiştirdi ve sonrasında da oyunu rölantiye aldık."



Sağlam, maçın ikinci yarısında bazı oyuncuları dinlendirmek adına oyundan aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Maç öncesinde zaten rotasyon yapmıştık. Erkam Reşmen, Yalçın Kılınç, Vukan Savicevic, Guido Koçer'i kadroya almayarak bir şekilde dinlendirmiş olduk. Altmışıncı dakikadan sonra da bazı oyuncuları dinlendirmeye aldık. Sonuç itibarıyla bugün maçta hem oynamayan oyuncularımızı oynatma şansı yakaladık hem de İstanbulspor maçının yoğunluğundan etkilenen oyuncularımızı korumuş olduk. Hem skor anlamında hem de fiziksel anlamda bugünü iyi geçirmeyi başardık. Kaldı 11 maç. Yine bizi zor bir maç bekliyor Ankara'da. Pazar günü bizim için hayati bir maça çıkacağız. Oyuncularıma teşekkür ediyorum iyi oynadılar bize keyifli bir maç izlettirdiler."