Ertuğrul Doğan: 'Şampiyon olacağız'

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, ligde verdikleri şampiyonluk mücadelesi ve üstesinden geldikleri zorluklarla ilgili olarak Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'e önemli açıklamalar yaptı. İşte öne çıkanlar:



- Yürümeyi öğrenen bebek gibi başladığımız sezonda şu an ayaklarımızın üzerinde dimdik duruyoruz. Koşmaya başlamak için ciddi bir ekonomik planlama ve projelerimiz var.



- Lige başlarken asla orta sıralarda olalım veya günü kurtaralım gibi bir düşünce içerisinde değildik. Çünkü Trabzonspor'un varoluş felsefesi her ortamda en iyisi olmaktır.



GELECEK 5 YIL BİZİM OLACAK



- Amacımız sadece günü kurtarmak ve taraftarın gözüne hoş gelecek transferler yapmak olsa gençlere yaptığımız yatırımı keserek farklı transfer arayışına girebilirdik.



- Yaptığımız genç transferler ve altyapı oyuncularımız gelecek 5 yıla damgasını vuracak.



- Biz sezon sonunda şampiyon olacağımıza yürekten inanıyoruz, bunu başaracak kadro kalitemiz, bilgi birikimimiz ve inancımız var.

Bu camia bir olduktan sonra üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yok. Yeter ki hedefe inanalım ve sahip çıkalım.



- Biz şampiyon olacağız ve 8. şampiyonluk takımımıza çok yakışacak.



PLANLI HAREKET EDİYORUZ



Birçok kulüp "Nasıl olsa Bankalar Birliği anlaşması olacak, harcayalım" mantığıyla hareket ederken biz ayağımızı yorgana göre uzattık. Oyuncu giderleri başta olmak üzere transfer harcamalarında menajerlik paraları ve yüklü bonservis ödemelerini kesince zaten ciddi bir rahatlama yaşadık. Bankalar Birliği anlaşması bir kurtuluş reçetesi oldu. Çok dengeli ve planlı hareket ediyoruz. Trabzonspor 2-3 yıl içerisinde borçlarını daha iyi yönetebilir bir hale getirecektir.



