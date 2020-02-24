Ersun Yanal: "Hakem bizi resmen biçti"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisinin ardından hakem Halil Umut Meler'i eleştirdi.

Haber; Sporx.com
Ersun Yanal: 'Hakem bizi resmen biçti'
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24 Şubat 2020 00:46
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1 yenildiği maçın ardından sarı-lacivertli futbolcular hakem Halil Umut Meler'e büyük bir tepki gösterdi.

Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım, hakem Halil Umut Meler'in art niyetli olarak maça çıktığını iddia ederken; iki futbolcuyu destekleyen açıklamalar Ersun Yanal'dan geldi.

CNN Türk yorumcusu, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır'a konuşan Ersun Yanal: "Derbide hakem Halil Umut Meler resmen bizi biçti" dedi.

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