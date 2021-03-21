Ersun Yanal: 'Fark yaratmaya devam edeceğiz'

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, takım olarak disiplinli oynadıklarında gelişebileceklerini gösterdiklerini söyledi.



Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı ve ikinci yarıda farklı bir oyun sergilediklerini belirtti. Bu durumu hafta içindeki Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçına bağladığını anlatan Yanal, "İki farklı oyunun nedeni duygu. Alanyaspor karşısındaki bu duyguyu ilk yarıya taşıyamadık. İkinci devreye çıkarken soyunma odasında bu duygunun ne kadar önemli olduğu konusunda fikir birliğine vardık. Takım bunu çok iyi uyguladı." dedi.



İkinci yarıda kalitesi yüksek bir futbol sergilediklerine işaret eden Yanal, "Ümit milli takım oyuncuları Bünyamin ve Gökdeniz güzel oyunlarını iki golle taçlandırdılar. Milli takım süreçlerinde onlara başarılar diliyorum. Takım olarak disiplinli oynadığımızda gelişebildiğimizi, öz güvenli olduğumuzda daha fazlasını yapabileceğimizi gösteriyoruz. Önümüzde daha da gelişebileceğimiz bir süreç var. Bunu yaptığımızda fark yaratmaya devam edeceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.



