Ersin Destanoğlu'na özel serbest kalma maddesi!

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesinde serbest kalma bedeliyle ilgili çarpıcı bir detay dikkati çekiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ersin Destanoğlu'na özel serbest kalma maddesi!
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02 Ekim 2022 11:38
Beşiktaş, son günlerde performansı nedeniyle en çok eleştirilen isimler arasında yer alan Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesini uzattı. Genç kalecinin sözleşmesiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı.

SERBEST KALMA BEDELİ DEĞİŞECEK

21 yaşındaki eldivenle sezon başına 13 milyon TL ücret üzerinden 4 yıllık yeni mukavele yapıldı. Serbest kalma bedeli her 6 ayda bir yükselecek.

ÖNCE 7 MİLYON EURO

Ersin bu sezon sonu transfer döneminde 7 milyon euro, gelecek sezon devre arasında ise 7,5 milyon euroya serbest kalma maddesine sahip olacak.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzalandı" ifadeleri dikkati çekmişti.

ERSİN DESTANOĞLU NE DEDİ?

Destanoğlu, "Çocukluk hayalimi gerçekleştirerek şampiyonluklar yaşadığım kulübümle yeni zaferlere yelken açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugünlere gelmemde emeği olan hocalarıma, yönetimimize, takım arkadaşlarıma ve büyük Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ederim. Şanlı formamızı çok daha uzun yıllar terletmek dileğiyle" ifadelerini kullandı. 




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