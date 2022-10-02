SERBEST KALMA BEDELİ DEĞİŞECEK

ÖNCE 7 MİLYON EURO

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

ERSİN DESTANOĞLU NE DEDİ?





Beşiktaş, son günlerde performansı nedeniyle en çok eleştirilen isimler arasında yer alan Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesini uzattı. Genç kalecinin sözleşmesiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı.21 yaşındaki eldivenle sezon başına 13 milyon TL ücret üzerinden 4 yıllık yeni mukavele yapıldı. Serbest kalma bedeli her 6 ayda bir yükselecek.Ersin bu sezon sonu transfer döneminde 7 milyon euro, gelecek sezon devre arasında ise 7,5 milyon euroya serbest kalma maddesine sahip olacak.Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzalandı" ifadeleri dikkati çekmişti.Destanoğlu, "Çocukluk hayalimi gerçekleştirerek şampiyonluklar yaşadığım kulübümle yeni zaferlere yelken açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugünlere gelmemde emeği olan hocalarıma, yönetimimize, takım arkadaşlarıma ve büyük Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ederim. Şanlı formamızı çok daha uzun yıllar terletmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.