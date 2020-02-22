Ersan Parlatan: 'Taraftarımıza kendi sahamızda 2. galibiyeti hediye etmek isterdik'

Süper Lig'de Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "İyi bir yoldayız, muhteşem taraftarımıza ayrı bir parantez açmamız gerekiyor, onlara kendi sahamızda 2. galibiyeti hediye etmek isterdik." dedi.Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, uzatma bölümünde yedikleri golle sahadan beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi."İkinci devre iyi bir görüntü çizdik. Duran top organizasyonunda kornerden 1-0'ı bulmamız önemliydi. Bundan sonra önde baskıyı kurduk, geriye yaslanmadık. Bizim istediğimiz oyun anlayışıydı. Futbolda böyle oluyor, üzücü bir durum, 2-0 yapabilirdik ama üzgünüz. Duran top organizasyonundan rakibimiz 1-1'i yakaladı. İyi bir yoldayız, muhteşem taraftarımıza ayrı bir parantez açmamız gerekiyor, onlara kendi sahamızda 2. galibiyeti hediye etmek isterdik."