Ersan Parlatan: 'Hak edilmiş bir 1 puan'

Göztepe Teknik Direktörü Ersan Parlatan, 1-1 berabere kaldıkları Yeni Malatyaspor maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Parlatan, karşılaşmanın ilk yarım saatinde iyi bir Göztepe takımı izlettirdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:



"İstediklerimizi sahaya yansıtan çok güzel bir organizasyonla 1-0 öne geçtik. Maalesef penaltı golünden sonra oyundan düştük. İstediklerimizi ilk devrenin son 15 dakikasında yapamadık. İkinci yarı ise oyun seyir zevki net bir şekilde düştü, oyun çok durdu. Burada kimseyi suçlamıyoruz, iki takımın da katkısı var. Biz daha güzel bir futbolu ekran başındaki seyircilerimize izlettirmek isterdik ama futbolda böyle şeyler oluyor. Sonuçta eli boş gitmiyoruz buradan. Bir puanla İzmir'e döneceğiz. Gaziantep maçına kadar sekiz günlük bir süremiz var. İyi dinlenip, iyi çalışarak Gaziantep maçına hazırlanacağız. Yine yaptığımız gibi sahamızdaki maçtan 3 puanla bir şekilde ayrılacağız."



