Erol Bulut'tan Samatta'ya tam destek

Fenerbahçe'de taraftarların eleştirilerine maruz kalam Samatta'ya Erol Bulut'tan destek geldi.

Haber; Sabah
Erol Bulut'tan Samatta'ya tam destek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2020 10:25
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, golcüsü Samatta ile özel bir görüşme yaptı. 


Taraftarın eleştirilerine rağmen, performansından memnun olduğunu Tanzanyalı golcüye ileten Bulut, "Milli takım arası ve uzun yolculuk sebebiyle yaşadığın düşüş normal. Trabzonspor maçında da 11'de olacaksın. Senden gol bekliyorum. Kazanırsak takım olarak öz güvenimiz hayli artacak" diye konuştu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için