Erol Bulut'tan Samatta'ya tam destek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, golcüsü Samatta ile özel bir görüşme yaptı.





Taraftarın eleştirilerine rağmen, performansından memnun olduğunu Tanzanyalı golcüye ileten Bulut, "Milli takım arası ve uzun yolculuk sebebiyle yaşadığın düşüş normal. Trabzonspor maçında da 11'de olacaksın. Senden gol bekliyorum. Kazanırsak takım olarak öz güvenimiz hayli artacak" diye konuştu.



