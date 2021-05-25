Erol Bulut yeni forvetini Yeni Malatya'da buldu

Erol Bulut ile anlaşan Gaziantep FK'nin forvete geçen sezonu Yeni Malatyaspor'da kiralık geçiren Benjamin Tetteh ile doldurmak üzere olduğu belirtiliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Erol Bulut yeni forvetini Yeni Malatya'da buldu
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25 Mayıs 2021 09:48
Teknik direktör Erol Bulut'la anlaşan Gaziantep FK'nın forvetini geçen sezonu Yeni Malatyaspor'da geçiren Tetteh ile doldurabileceği iddia edildi.

Ganasoccernet'in haberine göre Gaziantep FK'nın Yeni Malatyasporlu Benjamin Tetteh'i istediği kaydedildi. Yeni Malatyaspor'da geçen sezon beklentileri tam olarak karşılayamayan Tetteh kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından yeniden Sparta Prag'a dönmüştü. Gaziantep FK'nin ise Yeni Malatyaspor yeniden istemesine rağmen Tetteh için devreye girdiği ve yeniden transferi bitirmek istediği ifade edildi.

Sparta Prag ile sözleşmesi önümüzdeki yıl bitecek olan Benjamin Tetteh'in yeniden sezon sonuna kadar kiralık olarak Çekya ekibinden ayrılması bekleniyor. Ayrıca haberde oyuncunun Gaziantep 'e daha yakın olduğu vurgulandı.

Benjamin Tetteh geçen sezon Yeni Malatyaspor'da toplam 33 maça çıkmış, 6 gol 6 asistlik katkı sağlamıştı.


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