Erol Bulut: 'Hayat kısa, iyi geçinin'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Erol Bulut "Çalışkandık, mücadele ettik ama sadece mücadele etmek, savaşmak yetmiyor. Topu iyi değerlendirmek, pozisyonları bitirmek gerekiyor. Topu çok erken kaybettik. Ön tarafta topun duvara vurup erken gelmesi nedeniyle istediğimiz oyunu gerçekleştiremedik. Golü de öyle yedik. Merkeze top atılmayacak dedik ama merkeze atılan top geri döndü.Ghezzal'ın solunu kapatmak gerekiyor. Kaleci kurtardı topu ve sonra Batshuayi değerlendirdi. Çok güzel bir oyun yoktu sahada. Bizim oyunumuzun daha da iyi olmalıydı. Birkaç pozisyonumuz var, değerlendiremedik. Rakibin birkaç pozisyonu var, değerlendirdiler." dedi.



Fırsatları değerlendiremdiklerini söyleyen Erol Bulut "Biz her hafta çalışıyoruz. Geçen hafta 3 attık. Bu hafta değerlendiremedik. Futbol! Rakip 1 şansını değerlendirdi ve kazandı. İkinci yarıda golü yedikten sonra baskımız, tempomuzu baştan istediğimiz gibi yapsaydık maç daha farklı olabilirdi." açıklamasını yaptı.



Önder Karaveli'nin maç sonunda kendisini beklemesi ve sarılmaları hakkında gelen soruyu yanıtlayan Erol Bulut "Önder Karaveli Hoca çok kaliteli ve değerli bir insan. Hayat kısa. Zaten yaşadık. İyi geçinmek gerekiyor. Diğer hocalarla da olsun benim kimseyle sorunum yok. Maçtan sonra görüştüğüm hocalar oluyor. Beşiktaş şu an bir çıkışta. Ona ve Beşiktaş'a başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.





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