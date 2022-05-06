Erol Bulut: 'Birkaç taraftara cevap vermem'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıkları ve Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon da mücadele etmeyi kesinleştirdikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Erol Bulut, "Sezona baktığımızda aldığımız bir puanla mutlu değiliz. Bulunduğumuz konum, bu takım daha iyisini hak etti. İstediğimiz puanları alamadık. Bu duruma nasıl biz getirdiysek, buradan çıkarmak da bizim görevimiz." sözleriyle konuşmasına başladı.



"BİRKAÇ TARAFTARA CEVAP VERMEM"



Taraftar tepkilerine değinen Gaziantep'in hocası, "Taraftar tabii ki tepki gösterecek. Taraftardan daha farklı bir şey beklerdim, takımın yanında olmalarını beklerdim maçta. Bize tepki gösterebilir, bizim yaşadımız şeyler bunlar. Birkaç taraftarın bağırmasına tepki vereceğimizi düşünmesinler. Neden bağırdıklarını da biliyorum, oraya gelmeyeceğim. Futbolculara sahip çıksalar daha iyi olurdu" dedi.



"ÇOK ŞEY KONUŞABİLİRİM AMA YERİ DEĞİL"



Genç teknik adam, "Sezon başında 11 transfer yaptık, bazıları olumlu tepki verdi. Her transfer istediğiniz gibi olmuyor maalesef, bizde de öyle oldu. Unutmayalım ki devre arasında bu takım transfer yapmadı. Çok şey konuşabilirim ama yeri değil, kimse gerçekleri bilmiyor. Gerçekleri de burada açıklamak istemiyorum. Oturup her şeyiyle konuşmamız gerekiyor. 2-3 transfer istemiştim, ekonomik durumda dolayı transfer yapamadık. Transferleri yapanların durumlarını görüyoruz. Kayserispor 4-5 transfer yaptı, hemen hemen aynı puandayız. Bazı mesajları vermişimdir." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.





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