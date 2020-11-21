Erman Toroğlu: 'Ljajic bu takımda oynayamaz'

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Hak edenin oynayacağını kaydeden yorumcu, "Beşiktaş bugün ilk yarıda askerlerle oynadı, çatır çatır oynadı. Bu maçı yay 90 dakikaya! Ne olur ağabey! Bu çocuklarla kaybet, Rıdvan ile, Utku ile Necip ile kaybet. Bu isim hayranlığı nedir? İsim, bana 6-7 maç almalı. Bir kaleci bana en az 5 maçı çevirmeli. Başakşehir'e bakalım, maçtan evvel şöyle bir oyunu düşünmezdim ben. Adamlar çıkıp çatur çutur oynadı." dedi.