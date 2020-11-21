Erman Toroğlu: 'Ljajic bu takımda oynayamaz'

Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği mücadele sonrasında Adem Ljajic'in durumuna değindi.
Sırp oyuncunun mücadeleden uzak bir görüntüde olduğunu söyleyen Toroğlu, "Ljajic girdi de ne oldu, 2 metreden topa vuramıyor, gücü yok. Gücü olan topçu oynar. Beşiktaş ilk yarıda 11 kişi bir beyinden düşündü. İlk yarıda çok üst düzey oyuncu olmasa da iyiydi. 80'den sonra Beşiktaş'ta 2-3 oyuncu ileride kalmaya başladı, dönemediler." ifadelerini kullandı.
Hak edenin oynayacağını kaydeden yorumcu, "Beşiktaş bugün ilk yarıda askerlerle oynadı, çatır çatır oynadı. Bu maçı yay 90 dakikaya! Ne olur ağabey! Bu çocuklarla kaybet, Rıdvan ile, Utku ile Necip ile kaybet. Bu isim hayranlığı nedir? İsim, bana 6-7 maç almalı. Bir kaleci bana en az 5 maçı çevirmeli. Başakşehir'e bakalım, maçtan evvel şöyle bir oyunu düşünmezdim ben. Adamlar çıkıp çatur çutur oynadı." dedi.
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Sırp oyuncunun mücadeleden uzak bir görüntüde olduğunu söyleyen Toroğlu, "Ljajic girdi de ne oldu, 2 metreden topa vuramıyor, gücü yok. Gücü olan topçu oynar. Beşiktaş ilk yarıda 11 kişi bir beyinden düşündü. İlk yarıda çok üst düzey oyuncu olmasa da iyiydi. 80'den sonra Beşiktaş'ta 2-3 oyuncu ileride kalmaya başladı, dönemediler." ifadelerini kullandı.
Hak edenin oynayacağını kaydeden yorumcu, "Beşiktaş bugün ilk yarıda askerlerle oynadı, çatır çatır oynadı. Bu maçı yay 90 dakikaya! Ne olur ağabey! Bu çocuklarla kaybet, Rıdvan ile, Utku ile Necip ile kaybet. Bu isim hayranlığı nedir? İsim, bana 6-7 maç almalı. Bir kaleci bana en az 5 maçı çevirmeli. Başakşehir'e bakalım, maçtan evvel şöyle bir oyunu düşünmezdim ben. Adamlar çıkıp çatur çutur oynadı." dedi.
ERMAN TOROĞLU'NUN TÜM YORUMLARI, TIKLAYIN