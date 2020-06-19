Erman Toroğlu: "Hüseyin Göçek'i kurtaran Göksel Gümüşdağ"

Erman Toroğlu, Ankaragücü - Başakşehir maçının hakemi Hüseyin Göçek için olay bir iddiayı gündeme taşıdı.

Erman Toroğlu: 'Hüseyin Göçek'i kurtaran Göksel Gümüşdağ'
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19 Haziran 2020 23:56
Erman Toroğlu, Başakşehir'in deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçın hakemi Hüseyin Göçek'in yönetimine tepki gösterdi.

Hüseyin Göçek'in geçen sene hakemliğinin bitmesini Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın engellediğini iddia eden Toroğlu, "Korku. Ya golü verirsek de yukarıdan bazılarını memnun edemezsek var Göçek'te. Maça tayin yanlış. Trabzonspor bildiri yayınladı 2 gün evvel tayini görünce. Aptal mı Trabzonspor? Kaç takımı ilgilendiriyor bu maç? Şampiyonluk yolundakileri ve gidenleri. Onu geçen sene ipten kurtaran adam Göksel Gümüşdağ. Hakemliği bitiyordu bu Göçek'in. İpten alan kim? Gümüşdağ. Bunlar bizi keriz mi sanıyor? Ofsayt... Yok ya, bu organize iş! Hüseyin Göçek, Göksel Gümüşdağ'a vefa borcunu ödüyor" dedi.

Toroğlu ayrıca, "Göstere göstere boğdurdunuz Ankaragücü'nü. Ayıp ya! Başakşehir'in galibiyetine de gölge düşürdünüz. Başakşehir şampiyon olursa bu akşamki Ankaragücü maçı hep konuşulacak" ifadelerini kullandı.



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