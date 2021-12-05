Erdinç Sözer: "Çok değerli bir galibiyet oldu"

Başakşehir'de yardımcı antrenör Erdinç Sözer, Atakaş Hatayspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erdinç Sözer: 'Çok değerli bir galibiyet oldu'
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05 Aralık 2021 20:46
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 yenen Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Erdinç Sözer, önemli bir deplasman galibiyeti aldıklarını söyledi.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdinç Sözer, çok mücadeleli bir maç oynandığını belirtti.

Maça kendilerini hazırladıklarının altını çizen Sözer, şöyle devam etti:

"Öncelikle Hatay'a saygı duyuyorum 90 dakika mücadele verdi. Çok mücadeleli bir maç oldu. Biz kendi takımımızı hazırlamıştık. Geçiş oyunumuzu sahada vermek istedik. Takım halinde çok güzel, disiplinli çalıştık. Savunmaya geçtik. Mecbur kalınca ortaları da kısıtladık. İlk devre pozisyonlarımızı duran topla değerlendirdik. İki penaltı atıp bir de oyundan bir gol attık. Skoru aldıktan sonra ikinci yarıda daha rahat oynayabildik. İstediğimiz oyunu oynadık. Güzel bir maç yaptık ve çok değerli bir deplasman galibiyeti oldu."


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