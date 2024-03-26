Erden Timur: 'Fenerbahçe ligden çekilmez'

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin ligde çekilme gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin ligden çekilmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Timur, "Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünmüyorum. Kendi kararları. Çağrımı tekrarlıyorum; Madem yabancı hakem Süper Kupa yönetsin diyorsunuz, ama yabancı hakeme de evine insan göndermek yok, AVM'de çevirmek yok!" dedi.
Fenerbahçe'nin hakem hatalarına uğradığı yönündeki tepkisi üzerine sorulan soruyu değerlendiren Timur, "3 tane belirleyelim yabancı hakem, gelsin tüm maçların röntgenini çeksin. Geçmiş yılların hepsi yapılsın hadi? Neden kabul etmiyorsunuz?" sözlerini sarf etti.
Fenerbahçe'nin ligden çekilmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Timur, "Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünmüyorum. Kendi kararları. Çağrımı tekrarlıyorum; Madem yabancı hakem Süper Kupa yönetsin diyorsunuz, ama yabancı hakeme de evine insan göndermek yok, AVM'de çevirmek yok!" dedi.
Fenerbahçe'nin hakem hatalarına uğradığı yönündeki tepkisi üzerine sorulan soruyu değerlendiren Timur, "3 tane belirleyelim yabancı hakem, gelsin tüm maçların röntgenini çeksin. Geçmiş yılların hepsi yapılsın hadi? Neden kabul etmiyorsunuz?" sözlerini sarf etti.