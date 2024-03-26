Erden Timur'dan Ali Koç cevabı!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, takımın Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılı idareci, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa eden Ali Koç'la ilgili gelen soruyu da cevapladı.
Erden Timur, "Ali Koç'un Kulüpler Birliği'nden istifası sonrası geri dönmesini isteyen 10 kulüp olduğu söyleniyor. Galatasaray'ın görüşü ne?" şeklinde gelen sorunun ardından şu cevabı verdi;
"Kulüpler Birliği'ne başkanımız gidiyor. Ali Koç'un istifası ve sonrasıyla ilgili bir şey konuşulmadı."
Sarı-kırmızılı idareci, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa eden Ali Koç'la ilgili gelen soruyu da cevapladı.
Erden Timur, "Ali Koç'un Kulüpler Birliği'nden istifası sonrası geri dönmesini isteyen 10 kulüp olduğu söyleniyor. Galatasaray'ın görüşü ne?" şeklinde gelen sorunun ardından şu cevabı verdi;
"Kulüpler Birliği'ne başkanımız gidiyor. Ali Koç'un istifası ve sonrasıyla ilgili bir şey konuşulmadı."