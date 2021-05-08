Enzo Roco yeniden büyük transfer yapmak için hazır

Fatih Karagümrüklü Enzo Roco, takımında gösterdiği çıkıştan sonra yeniden büyük bir transfer yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Enzo Roco yeniden büyük transfer yapmak için hazır
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08 Mayıs 2021 09:08
Sezon başında Beşiktaş'tan Karagümrük'e transfer olan Enzo Roco, ülkesinde Türkiye macerasını anlattı.

İlk olarak Karagümrük'te koronavirüs geçirdiğini anlatan Enzo Roco, "Önce iştahımı kaybettim, koku duygumu kaybettim ateşim çıktı ve etkilendiğimi söyleyebilirim. Zincir gibi 12 futbolcuya birden bir anda geçti. Şimdi iyiyim, atlatalı çok oldu" diye konuştu.

Beşiktaş'tan ayrılık süreci ile ilgili de konuşan Enzo Roco, "Sürekli oynama fırsatımı değerlendirmek istedim. Karagümrük projesi dikkatimi çekti. İyi oyuncular kadroya katıldı ve Avrupa kupaları için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Karagümrük'teki performansından sonra yeniden büyük bir takıma transfer potansiyeli olduğunu söyleyen Roco, "Gol attım, asist yaptım ve Milli Takım'da yeniden oynamaya başladım. Artık 28 yaşındayım ve olgunluk döneminin başındayım. Bir sıçrama yapabilmek için kendimi çok hazır hissediyorum" sözlerini kullandı.

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