Engin Verel: 'Galatasaray'ın kurtarıcısı Selçuk mu?'

Akşam gazetesi yazarı Engin Verel, Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olduğu mücadeleyi köşesinde yorumladı. Engin Verel'in yazısınının tamamını Akşam gazetesini satın alarak ya da buradan ulaşabilirsiniz.
İşte Engin Verel'in yorumları;
"Zaten motivasyonunu kaybetmiş G.Saray adına sezonun kalan haftaları da tamamen "mecburiyet" statüsüne büründü. Şampiyonluk hedefi kalmayınca sistemsel hamlelerin de pek bir anlamı olmuyor. Mesela Ankaragücü maçına Ömer Bayram sağ, Belhanda sol kanatta başladı. İkisi de o kadar etkisiz kaldı ki, "Biraz da yer değiştirip diğer kanatta etkisiz oynayalım!" dediler. Gerçekten de olağanüstü kötü performanslarını "sağlı sollu" sürdürdüler.
G.Saray, ilk yarıda tek isabetli şutunu 45. dakikada Seri'yle çekti. "İsabetli" deyince bunu "tehlikeli" olarak algılamayın. Sadece direklerin arasında kalecinin üstüne gitti. Zemin o kadar ıslaktı ki, iki takımın futbolcuları da ayakta durmakta zorlandı. Zorlanmalarını anlıyorum ama ayakta durmakta güçlük çekiyorsan, buna göre oynaman gerekir. Mesela kaygan zeminde ince bilek hareketleri denersen yere düşersin. Bunu bile düşünemiyorsan, "oyun mantığı" konusunda ciddi sıkıntıların var demektir.
"GALATASARAY'IN KURTARICISI MI?"
"Belhanda o kadar dakika sahada nasıl kaldı hiçbir fikrim yok. Ömer Bayram o kadar dakika nasıl sahada kaldı, hiçbir fikrim yok. G.Saray'ın önde olduğu maçlarda bile oyuna alındıktan sonra puan kayıplarında başrolü oynayan Selçuk İnan nasıl oyuna sokuldu, yine hiçbir fikrim yok. Koskoca Galatasaray'ın kurtarıcısı, sahada hareket edemeyen Selçuk İnan mıdır? Bu konuda bir fikrim var. Ama sanırım ne olduğunu söylememe bile gerek yok.
Kimse ihaleyi genç stoper Emin'e bırakmaya kalkmasın. Evet golde hata yaptı ama sıra ona gelene kadar listede birçok ağabeyi var. Galatasaray üst üste yaşadığı puan kayıplarının bedelini seneye sadece Türkiye Ligi'nde oynayarak ödeyecek gibi duruyor."
İşte Engin Verel'in yorumları;
"Zaten motivasyonunu kaybetmiş G.Saray adına sezonun kalan haftaları da tamamen "mecburiyet" statüsüne büründü. Şampiyonluk hedefi kalmayınca sistemsel hamlelerin de pek bir anlamı olmuyor. Mesela Ankaragücü maçına Ömer Bayram sağ, Belhanda sol kanatta başladı. İkisi de o kadar etkisiz kaldı ki, "Biraz da yer değiştirip diğer kanatta etkisiz oynayalım!" dediler. Gerçekten de olağanüstü kötü performanslarını "sağlı sollu" sürdürdüler.
G.Saray, ilk yarıda tek isabetli şutunu 45. dakikada Seri'yle çekti. "İsabetli" deyince bunu "tehlikeli" olarak algılamayın. Sadece direklerin arasında kalecinin üstüne gitti. Zemin o kadar ıslaktı ki, iki takımın futbolcuları da ayakta durmakta zorlandı. Zorlanmalarını anlıyorum ama ayakta durmakta güçlük çekiyorsan, buna göre oynaman gerekir. Mesela kaygan zeminde ince bilek hareketleri denersen yere düşersin. Bunu bile düşünemiyorsan, "oyun mantığı" konusunda ciddi sıkıntıların var demektir.
"GALATASARAY'IN KURTARICISI MI?"
"Belhanda o kadar dakika sahada nasıl kaldı hiçbir fikrim yok. Ömer Bayram o kadar dakika nasıl sahada kaldı, hiçbir fikrim yok. G.Saray'ın önde olduğu maçlarda bile oyuna alındıktan sonra puan kayıplarında başrolü oynayan Selçuk İnan nasıl oyuna sokuldu, yine hiçbir fikrim yok. Koskoca Galatasaray'ın kurtarıcısı, sahada hareket edemeyen Selçuk İnan mıdır? Bu konuda bir fikrim var. Ama sanırım ne olduğunu söylememe bile gerek yok.
Kimse ihaleyi genç stoper Emin'e bırakmaya kalkmasın. Evet golde hata yaptı ama sıra ona gelene kadar listede birçok ağabeyi var. Galatasaray üst üste yaşadığı puan kayıplarının bedelini seneye sadece Türkiye Ligi'nde oynayarak ödeyecek gibi duruyor."