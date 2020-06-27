Enes'in takımından Sevilla'ya 3.'lük çelmesi

La Liga'nın 32. hafta açılış maçında Sevilla ile Real Valladolid karşı karşıya geldi.



Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve 3. sıra mücadelesi veren Sevilla önemli bir yara aldı.



Karşılaşmada Valladolid 25. dakikada Kiko Olivas ile öne geçerek ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıda Sevilla maçın önemli bir bölümünde gol bulamadı ve Valladolid'de rakibine az fırsat vermeye çalıştı. Dakikalar 83'ü gösterdiğinde Sevilla'nın kazandığı penaltı vuruşunu Ocampos gole çevirdi. Kalan dakikalarda iki takım da pozisyonlardan yararlanamadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle bitti.



Bu sonucun ardından Sevilla Sevilla 54 puana yükseldi ve Atletico Madrid'e 3. sırayı kaptırmış oldu. Valladolid ise 35 puana yükseldi ancak düşmeme korkusunu henüz tamamen üzerinden atamadı.



