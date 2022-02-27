İspanya La Liga'nın 26. haftasında Sevilla ile Real Betis karşı karşıya geldi. Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan Endülüs derbisini ev sahibi Sevilla 2-1'lik skorla kazandı.
Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 24. dakikada penaltıdan Ivan Rakitic ve 41. dakikada Munir El Haddadi attı. Real Betis'in tek golünü 90+4. dakikada Sergio Canales attı.
Real Betis'e karşı ligdeki son 3 derbi maçını kazanan Sevilla, puanını 54'e yükseltti. 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Betis, 46 puanda kaldı.
Sevilla, gelecek hafta Deportivo Alaves'e konuk olacak. Betis ise sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.
Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 24. dakikada penaltıdan Ivan Rakitic ve 41. dakikada Munir El Haddadi attı. Real Betis'in tek golünü 90+4. dakikada Sergio Canales attı.
Real Betis'e karşı ligdeki son 3 derbi maçını kazanan Sevilla, puanını 54'e yükseltti. 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Betis, 46 puanda kaldı.
Sevilla, gelecek hafta Deportivo Alaves'e konuk olacak. Betis ise sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.