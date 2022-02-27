Endülüs derbisinde kazanan Sevilla!

Endülüs derbisinde Sevila, Real Betis'e karşı Rakitic ve Munir'in golleriyle 2-1 kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Endülüs derbisinde kazanan Sevilla!
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27 Şubat 2022 19:44
İspanya La Liga'nın 26. haftasında Sevilla ile Real Betis karşı karşıya geldi. Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan Endülüs derbisini ev sahibi Sevilla 2-1'lik skorla kazandı.

Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 24. dakikada penaltıdan Ivan Rakitic ve 41. dakikada Munir El Haddadi attı. Real Betis'in tek golünü 90+4. dakikada Sergio Canales attı.

Real Betis'e karşı ligdeki son 3 derbi maçını kazanan Sevilla, puanını 54'e yükseltti. 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Betis, 46 puanda kaldı.

Sevilla, gelecek hafta Deportivo Alaves'e konuk olacak. Betis ise sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.

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