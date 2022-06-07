Emre Mor için Fenerbahçe açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, A Spor'da canlı yayında açıklamalarda bulundu.



Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Emre Mor için sarı-lacivertlilerden teklif alıp almadıkları sorulan Hurma, "Ben de Fenerbahçe'den şu oyuncuyu bırakır mısınız diyorum, başka takımlarla da oluyor, bir araya geldiğimizde olabilecek olasılıkları konuşuyoruz. Ama masaya oturup direkt 'Sizden şu oyuncuyu istiyoruz' şeklinde bir şey olmadı" şeklinde konuştu.



6 GOL, 4 ASİSTLİK PERFORMANS



Bu sezon Fatih Karagümrük'te adeta yeniden doğan 24 yaşındaki Emre Mor, 29 maçta 1879 dakika süre aldı ve 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.





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