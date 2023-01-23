Emre Mor: "Batshuayi ile aramız iyi"

Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'u 2-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Emre Mor, çarpıcı ifadeler kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emre Mor: 'Batshuayi ile aramız iyi'
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23 Ocak 2023 23:21
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Emre Mor, 2-1 kazanılan Ümraniyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maç içinde bir pozisyon sonrası Michy Batshuayi ile tartışma yaşayan Emre Mor, "Sahada adrenalin yükseliyor. Bu tip gerginlikler olabiliyor. Ciddi bir kavga değildi. Batshuayi ile aramızda hiçbir problem yok, olamaz." dedi.

Ümraniyespor maçında ikinci yarının başında oyuna giren Emre Mor, maçın 90+5. dakikasında yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.
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