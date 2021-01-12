Emre Mor: 'Aslan yola çıktığında, sırtlanı düşünmez'

Sezon başında Celta Vigo'nun kadrodan çıkarmak için büyük çaba sarf ettiği Emre Mor, kendisini göstermeyi başardı.



Son dönemde aldığı süreleri artıran oyuncu, Kral Kupası'nda verdiği katkıyla da özgüvenini yeniden yakaladı.



"ASLAN SIRTLANI DÜŞÜNMEZ"



Intastagram hesabında takım arkadaşlarıyla paylaşım yapan Emre Mor paylaşımına; "Bir aslan bir yere gitmek istediğinde, yolda kaç sırtlan olduğunu düşünmez." yazdı.



Galatasaray ve Olympiakos'ta kiralık olduğu dönemde isteneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'da ikinci şansı iyi değerlendirmek istiyor. 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon takımıyla 11 resmi maça çıktı.



