Emre Can: "Türkiye iyi ve açık bir oyun oynadı"

Almanya Milli Takımı oyuncusu Emre Can, Türkiye ile 3-3 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Emre Can: 'Türkiye iyi ve açık bir oyun oynadı'
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07 Ekim 2020 23:56
Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can, A Milli Takımımız ile berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Emre Can açıklamasında; "Türkiye iyi oynadı, açık bir oyun oynadı. Son dakikalarda gol yemek her zaman kötü. Türkiye genel olarak iyi bir oyun çıkardı, son dakikalarda yediğimiz golden dolayı üzgünüz." dedi.

Orta saha oyuncusu, açıklamasının devamında; "İyi oynadık, yeni bir takımız. Çalışmamız lazım, daha iyi olacağımıza inanıyoruz." dedi.



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