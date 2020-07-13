Emre Bol: 'Fenerbahçe'yi doğramaya devam'

"TOLGAY ARSLAN; UMURSAMAZLAR"

"TEK YARATICI OYUNCU ÖMER FARUK"

Fotomaç gazetesi yazarı Emre Bol, Fenerbahçe'nin Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu mücadeleyi köşesinde yorumladı. Emre Bol'un yazısınının tamamını Fotomaç gazetesini satın alarak ya daulaşabilirsiniz."Hakem Ali Palabıyık'ın Ozan'ın Emre Kılınç'a hiç dokunmadığı bir pozisyonda penaltı çalmasıyla Fenerbahçe maça mağlup başladı. Arkasından Vedat Muriç'e yapılan çok net penaltıyı görmezden geldi. Hakem konuşmayalım dedikçe doğramaya devam ediyorlar. Türk futbolunun en büyük problemi hakemlerdir arkadaş. Aksini söyleyenle sabaha kadar tartışırım.""16 yaşında Ömer Faruk, 20 yaşında Ferdi, 22 yaşında Altay sahadaydı dün gece... Çok kötü performans gösterseler bile ağzımı açıp tek laf etmem. Zira bu gençler Fenerbahçe'nin geleceği olacak. Ama ağzımı açıp, gözümü yumacağım bir oyuncu var elbette. O da girdiği her ikili mücadelede rakibe faul yapan, pas hatalarıyla saç baş yoldurtan Tolgay Arslan tabii ki! Hep yazıyorum, söylüyorum, Fenerbahçe forması giymeyi hak etmeyen bu "umursamazlar" takımdan gönderilene kadar da konuşmaya devam edeceğim.""Ömer Faruk Fenerbahçe'nin tek yaratıcı oyuncusuydu. Neden oyundan alındığını anlayamadım. Bu kadar genç olmasına rağmen top ayağına geldiğinde, sadece yanına pas verip, sorumluluk almamazlık yapmadı. İşte bu özgüveni onu büyük futbolcu yapacak. Devler Ligi hesapları adına kazanılması gereken bir maçtı. Çok büyük avantaj kaybedildi."