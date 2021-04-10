Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş sürprizi

Fenerbahçe'de Denizlispor maçında Sinan Gümüş'e şans veren Emre Belözoğlu, Gaziantep maçı için bu kez Mert Hakan Yandaş'ı düşünüyor.



Yeni Malatya deplasmanında Pelkas'ı kesip İrfan Can'ı oynattı. Bu hamlelerden beklediği başarıyı alamayan 40 yaşındaki çalıştırıcı, Gaziantep maçı için bu kez Mert Hakan Yandaş'ı hazırlıyor. Mert Hakan, özellikle Sosa ile birlikte oynadığı dönemde performansıyla alkış almıştı. 26 yaşındaki futbolcu, sonradan oyuna girdiği Yeni Malatya maçında da etkili bir görüntü çizdi.



