Fenerbahçe transferde hız kesmeyi düşünmüyor. Sezona 18 yeni transferle giren sarı-lacivertliler, devre arasında da önemli takviyeler planlıyor. "En önemli görevimiz Erol Bulut'a yardımcı olmak" diyen sportif direktör Emre Belözoğlu, şampiyonluk yolunda hocanın elini daha da güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor.



4 MEVKİİ İÇİN ARAYIŞ!



Fenerbahçe'nin öncelikle sağ açık ve stoper olmak üzere en az 4 mevkii için şimdiden yoğun girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.



2 İSİM TAKIMDAN GİDECEK



Gerçek mevkii sağ açık olan Sinan Gümüş dışında bu pozisyonda Valencia ve Thiam'ı deneyen Erol Bulut'un isteği üzerine başlatılan çalışmada öne çıkan isimler Edin Visca ile Andriy Yarmolenko. Üzeri çizilen Dirar ise devre arasında gönderilecek. Fenerbahçe ayrıca stoper, on numara ve golcü takviyeleri için de temaslarda bulunuyor. Bulut'un Serdar ve Lemos'u yedekleyecek bir isim alınması hâlinde Sadık'ı da gözden çıkardığı belirtiliyor.



