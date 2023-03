Emre Belözoğlu: 'Tur için gücümüz var'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda perşembe günü Belçika'nın Gent ekibine konuk olacakları maçtan avantajlı bir neticeyle ayrılmak istediklerini söyledi.



Emre Belözoğlu, müsabakanın oynanacağı Ghelamco Arena'da düzenlenen basın toplantısında, sözlerine 8 Mart Dünya Kadınları Günü'nü kutlayarak başladı.



Gent ile yapacakları müsabakanın zor geçeceğini aktaran Belözoğlu, "Her iki takım için de zor bir maç olacak. Biz çok zorlu bir ligin temsilcisi olarak buraya geldik. Şu an 3 Türk takımı Avrupa'da mücadele ediyor. UEFA Konferans Ligi'nde de önemli takımları yenerek buraya geldik. Yarın iki taraf için de zorlu bir maç olacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi ana hedeflerimizden birisi. Bu turu geçip, çeyrek finale kalmak istiyoruz." diye konuştu.



Emre Belözoğlu, Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla çok acı günler geçirdiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İnsan hayatının futboldan çok önemli olduğu gerçeğini kabul ediyoruz. İşimiz futbol ama bizim için kolay bir süreç değil. Sahaya, maçlara motive olmak... Ülkemiz çok büyük bir acı yaşadı. Belki de dünyada son 100 yılda yaşanan en büyük felaketi ülkemiz yaşadı. Acımız hala çok taze. Lige verilen ara ister istemez bizim oyunumuzu da hantallaştıracaktır. Bunu bir an önce atlatmak istiyoruz. Önümüzde hedeflerimiz var. Bunu yapabilecek gücümüz var. Hayat devam ediyor. Etmesi de gerekiyor. Üç takım olarak ülke insanının yüzünü bir nebze güldürmek istiyoruz. Türkiye'nin futboldaki puan ortalamasını yükseltmek ve puanına katkı vermek de en büyük amacımız. Türkiye'nin yüzünü futbolda bu anlamda güldürecek süreçlerin oluşması için daha çok Türk takımının Avrupa kupalarına katılması gerekiyor. Biz de bunlardan birisi olarak ülke puanına katkı veriyoruz."



Kadrolarında birçok önemli futbolcunun olduğunu anlatan Belözoğlu, "Yarın bazılarını 90 dakika, bazılarını da sonradan oyuna alacağım. Yarın hepsine ihtiyacımız var. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Burada iki maç olduğunu düşünerek hareket edeceğiz. Skordan öte oyuna motiveyiz. Buradan mutlu skorla ayrılmak bizi evimizde güçlü kılacaktır. Unutulmaması gereken, bunun iki ayaklı bir maç olduğudur. Buna göre plan yaptık. Çeyrek finale ismimizi yazdırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"Mesut Özil'in 1-2 haftalık tedavi süreci olacak"



Emre Belözoğlu, yaşadığı bel rahatsızlığı nedeniyle takımdan ayrı olan Mesut Özil'in durumuyla ilgili soruyu, "Mesut şimdi bizimle değil. Ne yazık ki kendisinin bir bel rahatsızlığı var. Son zamanlarda iyi antrenman yapamadı. Operasyondan sonra 1-2 hafta takımla çalıştı ama sonrasında bizimle olamadı. Şu anda gözüken 1-2 haftalık tedavi süreci olacak. Ondan sonrasına bakacağız." şeklinde yanıtladı.



Belözoğlu, yollarını ayırdıkları Junior Caiçara'nın Medipol Başakşehir'e büyük hizmetleri geçtiğini belirterek, "Kariyeri için bir karar vermesi gerekiyordu. Tendonunda sakatlığı olduğu için amaliyat olması lazımdı. Bu nedenle 6-7 ay futboldan uzak kalacak. Kendisinin önünü açmak istedik. Karşılıklı anlaşmayla sözleşmesini feshettik. Herhangi bir kırgınlık yok." ifadelerini kullandı.



Januzaj: "Umarım yarın kazanarak döneriz"



Basın toplantısına katılan Medipol Başakşehir'in Belçikalı futbolcusu Adnan Januzaj, rakipleri Gent hakkında fazla bir bilgiye sahip olmadığını belirterek, "Fakat bu seviyede her maçın zor olacağını biliyorum. Buraya doğru mentaliteyle geldik. Umarım yarın kazanarak döneriz." dedi.



Turuncu-lacivertli takımda çok iyi karşılandığını anlatan Belçikalı futbolcu, "İlk haftalarda gayet mutluyum. Burada beni iyi karşıladılar. Uzun zamandır takımla beraber değilim. Bir an önce maçları bekliyorum. Burada süre almak istiyorum. Başakşehir'i tercih etmemin en büyük nedeni, teknik direktörümüz. Onun için buraya geldim. Burada yeterli bir şekilde maçlarda boy göstermek istiyorum. Elimden geleninin en iyisini yapmak ve takımıma yardımcı olmak istiyorum." diye konuştu.



Kariyerinde üst düzey liglerde oynadığını aktaran Adnan Januzaj, Spor Toto Süper Lig'in de etkileyici olduğunu dile getirerek, "Burada futbol kolay değil. Dünyanın hiçbir yerinde futbol kolay değil. Burada yüksek bir seviye var. Ben takımıma en iyi şekilde yardımcı olmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ