Emre Belözoğlu: "Trabzonspor'u eleyeceğiz, kupayı alacağız"

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, kupa rövanşını işaret edip, "Trabzonspor'u eleyip, kupayı kazanmamız şart" dedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Emre Belözoğlu: 'Trabzonspor'u eleyeceğiz, kupayı alacağız'
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03 Haziran 2020 10:05
Başarısız sonuçlar nedeniyle son iki sezonu hayal kırıklıklarıyla geçiren Fenerbahçe'de gözler 16 Haziran'daki Trabzonspor maçına çevrildi.

İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan Kanarya'da kaptan Emre Belözoğlu, takım arkadaşlarını final için motive etmeye çalışıyor. 1-0'lık skorun kendilerine yeteceğini her fırsatta oyunculara hatırlatan Emre, "Bu kupa camiamızın geleceği için çok önemli" diyerek arkadaşlarını hırslandırıyor.

Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alabilmesi için tek çareyi kupa olarak gören Emre, "Camiamızı iki yılda çok üzdük. Trabzonspor'u eleyip, kupayı kazanmamız şart" dedi.

Koronavirüs sonrası ilk derbi 16 Haziran 20.45'te A Spor ve ATV ekranlarında olacak.

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