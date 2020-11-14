Empera Halı Gaziantep Basketbol'da 11 Kovid-19 vakası

Ligde pazar günü oynanması planlanan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor maçı ertelendi.

Haber; AA
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Empera Halı Gaziantep Basketbol'da 11 Kovid-19 vakası
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14 Kasım 2020 14:37
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Empera Halı Gaziantep Basketbol'da 5'i oyuncu 11 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, A takım kadrosu, teknik heyet ve kulüp personelinin dün Kovid-19 testinden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Testler sonuçlanmış ve 5 sporcumuzla teknik ve idari kadromuzdan 6 kişinin testleri pozitif çıkmıştır. Bulguya rastlanan sporcu ve personelimizin takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanmıştır. Bu kapsamda yarın oynayacağımız Lokman Hekim Fethiye Belediyespor maçımız ileri bir tarihe ertelenmiş olup, ligdeki maç takvimimizle ilgili Türkiye Basketbol Federasyonunun kararı beklenmektedir."



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