Emin Bayram: "Golü benim yüzümden yedik, telafi edeceğim!"

Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram, Ankaragücü maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Emin Bayram: 'Golü benim yüzümden yedik, telafi edeceğim!'
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12 Temmuz 2020 21:13
Galatasaray'da 32. haftada oynanan Ankaragücü karşılaşmasına kaptan olarak çıkan 17 yaşındaki stoper Emin Bayram, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yediği golün kendi hatası olduğunu söyleyen Bayram, "Öncelikle hocama teşekkür ediyorum, bana kaptanlık şansı verdi. Elimden geleni yapmaya çalıştım ancak gol de beninm hatamdan dolayı oldu; penaltı yaptırdım. Hocam bana formayı verdi; ben de hata yaptım ama bunun telafisini yapmaya çalışlacağım." ifadelerini kullandı.



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