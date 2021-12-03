Elneny'nin babasından transfer açıklaması

Premier Ligi takımlarından Arsenal'de forma giyen Muhammed Elneny'nin babası, transfer süreciyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Elneny'nin babasından transfer açıklaması
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03 Aralık 2021 16:00
Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen ve son olarak Suudi Arabaistan Ligi takımlarından Al-Ittihad'a gideceği konuşulan Muhammed Elneny için babasından transfer açıklaması geldi.

Muhammed Elneny'nin babası Nasser Elneny, "Al-Ittihad bizimle transfer için iletişime geçmedi. Oğlum Manchester United'a karşı iyi bir maç çıkardı. Umarım Arsenal'de devam eder ve sözleşmesini de yeniler." dedi.

Türk takımlarının ilgisi sorulurken, "Hiçbir Türk takımıyla iletişime geçmedik. İngiltere ve İtalya'dan bazı teklifler var. Biz Arsenal ile devam etmek istiyoruz." sözlerine yer verdi.

ELNENY'NİN PERFORMANSI

29 yaşındaki Mısırlı oyuncu bu sezon Arsenal formasını toplam 7 kez giyerken 311 dakika süre aldı ve 1 asist yapma başarısı gösterdi. 

 

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