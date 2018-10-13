UEFA Uluslar Ligi D grubunda Makedonya ile Lihtenştayn karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 10. dakikasında Trajkovski ile öne geçen Makedonya, 30. dakikada yine Trajkovski ile farkı 2'ye çıkardı.
Dakikalar 36'yı gösterdiğinde sahneye Goran Pandev çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. İlk yarıda son sözü 37. dakikada Seyhan Yıldız söyledi ve devreye 3-1'lik skorla girildi.
Makedonya 67. dakikada Alioski ile bulduğu golle skoru belirledi ve Lihtenştayn'yı 4-1 mağlup etti.
Makedonya'da Eljif Elmas, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Makedonya 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a çıkardı. Lihtenştayn ise 3 puanda kaldı.
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Mücadelenin 10. dakikasında Trajkovski ile öne geçen Makedonya, 30. dakikada yine Trajkovski ile farkı 2'ye çıkardı.
Dakikalar 36'yı gösterdiğinde sahneye Goran Pandev çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. İlk yarıda son sözü 37. dakikada Seyhan Yıldız söyledi ve devreye 3-1'lik skorla girildi.
Makedonya 67. dakikada Alioski ile bulduğu golle skoru belirledi ve Lihtenştayn'yı 4-1 mağlup etti.
Makedonya'da Eljif Elmas, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Makedonya 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a çıkardı. Lihtenştayn ise 3 puanda kaldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın