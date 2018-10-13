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Eljif Elmas oynadı, Makedonya rahat güldü!

UEFA Uluslar Ligi'nde Eljif Elmas'ın 90 dakika sahada kaldığı maçta Makedonya, Lihtenştayn'ı 4-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Eljif Elmas oynadı, Makedonya rahat güldü!
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13 Ekim 2018 23:41
UEFA Uluslar Ligi D grubunda Makedonya ile Lihtenştayn karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 10. dakikasında Trajkovski ile öne geçen Makedonya, 30. dakikada yine Trajkovski ile farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 36'yı gösterdiğinde sahneye Goran Pandev çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. İlk yarıda son sözü 37. dakikada Seyhan Yıldız söyledi ve devreye 3-1'lik skorla girildi.

Makedonya 67. dakikada Alioski ile bulduğu golle skoru belirledi ve Lihtenştayn'yı 4-1 mağlup etti.

Makedonya'da Eljif Elmas, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Makedonya 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a çıkardı. Lihtenştayn ise 3 puanda kaldı.

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