UEFA Uluslar Ligi D grubundailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 10. dakikasında Trajkovski ile öne geçen Makedonya, 30. dakikada yine Trajkovski ile farkı 2'ye çıkardı.Dakikalar 36'yı gösterdiğinde sahneye Goran Pandev çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. İlk yarıda son sözü 37. dakikada Seyhan Yıldız söyledi ve devreye 3-1'lik skorla girildi.Makedonya 67. dakikada Alioski ile bulduğu golle skoru belirledi ve Lihtenştayn'yı 4-1 mağlup etti.Makedonya'da Eljif Elmas, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.Bu sonuçla birlikte Makedonya 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a çıkardı. Lihtenştayn ise 3 puanda kaldı.