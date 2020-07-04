Elia: "Şampiyonluk böyle maçlardan geçiyor"

Başakşehir'in Hollandalı yıldızı Elia, Antalyaspor galibiyetinin ardından konuştu.

Elia: 'Şampiyonluk böyle maçlardan geçiyor'
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04 Temmuz 2020 23:12
Başakşehir'de deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yendikleri maçta 90+7. dakikada ağları sarsan Elia, karşılaşma sonrasında konuştu.

"Gol attığım için ve galip geldiğimiz için mutluyum. Enzo Crivelli bana topu çok iyi bıraktı, onun da hakkını verelim. İyi bir maçtı. Kanat oyuncularıyla etkili olabiliyorlardı, 2. golü attık ve rahatladık." dedi.

Şampiyonluk yarışı için konuşan Hollandalı futbolcu, "Visca takımın gol yükünü çeken bir oyuncu, o olmadığı zaman farklı oluyoruz ama şampiyonluk bu maçlardan geçiyor. Şampiyon olmak için 11 oyuncuya değil, 18 oyuncuya ihtiyaç var, bugün de böyle bir maçtı. Sonradan oyuna girenler de büyük iş başardı." ifadelerini kullandı.



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