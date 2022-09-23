Efrahim Kahraman, Yasemin'den olimpiyat altını bekliyor

Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, milli sporcu Yasemin Adar Yiğit'ten 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya beklediklerini söyledi.



Kahraman, AA muhabirine Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 10-18 Eylül tarihlerinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası ve yeni hedeflere ilişkin açıklamalarda bulundu.



Yasemin Adar Yiğit'in Sırbistan'da kadınlar 76 kiloda altın madalya kazandığını hatırlatan Kahraman, "Biz buraya gelmeden önce 'tarih yazacağız' diye söylemiştik. Tarih Yasemin'le yazıldı. Yasemin'in 5 yıl aradan sonra yaşadığı ikinci dünya şampiyonluğu Türk kadın güreşi için çok anlamlı." dedi.



"Yaseminle gururluyuz, inşallah daha nice şampiyonluklara devam edeceğiz." diyen Kahraman, "Olimpiyatlarda da altın madalya beklediğimiz bir kız. Yasemin her zaman kadın güreşinde rol modeldi. Onun istikrarlı bir şekilde gidişi gençlerimizi de ateşledi. Gençlerimizin Yasemin ablasını örnek almasıyla ileride büyük şampiyonluklar elde edeceğimize ve başarılı olacağımıza canı gönülden inanıyorum."değerlendirmesinde bulundu.



- "Güçlü bir takımız"



Son dönemde elde edilen başarılarla kadın güreşinde çıtanın daha da yükseldiğini vurgulayan Kahraman, "Biz yine bir tarih yazdık. Tabii ki bunun yanında gerçekten 1-2 madalyamız gitti, kendimiz verdik. Bunun tecrübeyle beraber düzeleceğine inanıyorum. Genç kızlarımızdan da beklentim vardı ama burası çok güçlü bir şampiyonaydı." ifadelerini kullandı.



Kahraman, Dünya Şampiyonası'nda Buse Tosun Çavuşoğlu'nun bronz madalya maçını son saniyelerde kaybettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Buse favoriydi, o da şampiyon olabilirdi ama 'kader böyle' diyelim. Daha da iyi olması için çalışacağız. 50 kiloda son Avrupa şampiyonumuz Evin Demirhan sakatlığından dolayı burada olamadı. O da bizim için üzücü. Şampiyonalarda tekrar başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. 23 yaş altı ve büyüklerde takım halinde son Avrupa şampiyonuyuz. Güçlü bir takımız. Teknik ekibimin, sporcularımın gözlerinde öpüyorum. Federasyonumuza da teşekkür ediyorum. Başkanımız Şeref Eroğlu her zaman yanımızda, antrenmanlarda da bizimle ilgilendi. Zamanında çok şampiyon olan bir sporcuydu, bize renk kattı."



Efrahim Kahraman, Sırbistan'da dünya şampiyonu olan Grekoromen Milli Takımı'nı da kutladı.





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