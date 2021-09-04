Efecan Karaca: "Stres yapmaya gerek yok"

A Milli Takımımızın Cebelitarık galibiyetinin ardından Efecan Karaca konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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Efecan Karaca: 'Stres yapmaya gerek yok'
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04 Eylül 2021 23:49
A Milli Takımımızda Efecan Karaca, Cebelitarık'ı 3-0 yendiğimiz maçın sonrasında konuştu.

2. yarıda bekte oynayan Efecan, "Burası milli takım, hocam nerede görev verirse oynayacağım. Kimin oynadığı önemli değil, önemli olan iyi oynamak." dedi.

Hollanda maçından da zafer beklediklerini söyleyen milli oyuncu, "Stres yapmaya gerek yok, biz iyi bir takımız dedik devrede. 3-0'lık bir galibiyet, gayet özgüvenli şekilde çıktık. İnşallah bütün Türkiye dualarını eksik etmesin, Hollanda maçından da iyi bir sonuç alıp ülkemize moralli şekilde gelmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.


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