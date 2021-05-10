Edinson Cavani, 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı

Manchester United, Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani ile 1 yıllık yeni sözleşmeyi imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Edinson Cavani, 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı
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10 Mayıs 2021 19:33
Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yıldız golcüsü Edinson Cavani ile 1 yıllık yeni sözleşmeyi imzaladı.

Bir süredir bitecek sözleşmesini uzatmak için İngiliz ekibiyle görüşen Cavani, sonunda takımda kalmaya karar verdi ve 1 yıllık kontratın altına imzasını attı.

Son 1 ayda oynadığı 7 maçta 8 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 34 yaşındaki Uruguaylı yıldız, Manchester United'da bu sezon 35 maçta 15 gol attı ve 5 de asist yaptı.



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