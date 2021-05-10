Edinson Cavani, 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı

Premier Lig ekiplerinden, yıldız golcüsüile 1 yıllık yeni sözleşmeyi imzaladı.Bir süredir bitecek sözleşmesini uzatmak için İngiliz ekibiyle görüşen Cavani, sonunda takımda kalmaya karar verdi ve 1 yıllık kontratın altına imzasını attı.Son 1 ayda oynadığı 7 maçta 8 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 34 yaşındaki Uruguaylı yıldız, Manchester United'da bu sezon 35 maçta 15 gol attı ve 5 de asist yaptı.