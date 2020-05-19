Geçtiğimiz günler Fenerbahçe ile adı geçen Edin Visca'nın talipleri artıyor. Her sezon gösterdiği istikrarlı performansla başta 4 büyüklerin radarına giren ve son dönemde ismi Avrupa ekipleri ile anılan 30 yaşındaki oyuncu için bu kez İngiliz takımlarının istekli olduğu öğrenildi.Bu nedenle liglerin tamamlanmasının ardından Visca için Başakşehir cephesinde sıcak gelişmeler yaşanabilirFenerbahçe ile adı geçen Boşnak yıldız için Göksel Gümüşdağ'dan açıklama geldi. Gümüşdağ, Fenerbahçe'den teklif olmadığını açıkladı.