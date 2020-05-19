Edin Visca'ya İngiliz talip

Süper Lig takımlarımdan Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca yine transferin gözdesi olacak gibi...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Edin Visca'ya İngiliz talip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mayıs 2020 10:34
Geçtiğimiz günler Fenerbahçe ile adı geçen Edin Visca'nın talipleri artıyor. Her sezon gösterdiği istikrarlı performansla başta 4 büyüklerin radarına giren ve son dönemde ismi Avrupa ekipleri ile anılan 30 yaşındaki oyuncu için bu kez İngiliz takımlarının istekli olduğu öğrenildi.

Bu nedenle liglerin tamamlanmasının ardından Visca için Başakşehir cephesinde sıcak gelişmeler yaşanabilir

Fenerbahçe ile adı geçen Boşnak yıldız için Göksel Gümüşdağ'dan açıklama geldi. Gümüşdağ, Fenerbahçe'den teklif olmadığını açıkladı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için