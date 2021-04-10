Edgar Ie: "Kazanmak için her şeyi denedik!"

Trabzonspor'un stoper oyuncusu Edgar Ie, Rizespor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Edgar Ie: 'Kazanmak için her şeyi denedik!'
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10 Nisan 2021 18:43
Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Rizespor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da stoper oyuncusu Edgar Ie, karşılaşma sonrasında konuştu.

"Kazanmak için her şeyi denedik. Oyunu kazandık ama golü bulamadık. Defansta aramızda iyi bir uyum var, iyi anlaşıyoruz ve Vitor Hugo ile birbirimizi iyi anlıyoruz. Umarım böyle devam ederiz" dedi.



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