Eczacıbaşı VitrA, Sonja Newcombe ile yollarını ayırdı

Eczacıbaşı VitrA, kadın voleybol takımından Sonja Newcombe ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA
Eczacıbaşı VitrA, Sonja Newcombe ile yollarını ayırdı
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27 Mayıs 2020 15:08
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, ABD'li oyuncu Sonja Newcombe ile yollarını ayırdı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Sonja Newcombe'nin geçen sezonun ara döneminde transfer edildiği hatırlatılarak, "Birlikte çalıştığımız kısa sürede bize vermiş olduğu katkılardan ötürü Sonja'ya teşekkür ederiz." denildi.

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