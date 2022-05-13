Eczacıbaşı Dynavit'te ayrılık...

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, Fatma Şekerci ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı Dynavit'te ayrılık...
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13 Mayıs 2022 17:08
Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, 22 yaşındaki smaçör Fatma Şekerci'yle yollarını ayırdı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2 sezondur Eczacıbaşı forması giyen oyuncunun sözleşmesinin uzatılmadığı belirtilerek, "Birlikte çalıştığımız sürede bize vermiş olduğu katkılardan ötürü Fatma'ya teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Fatma Şekerci, daha önce Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe formaları da giydi.

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