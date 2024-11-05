Dzeko'nun atamadığı iki takım kaldı

Trabzonspor ağlarını da havalandıran Fenerbahçeli Edin Dzeko, sadece Başakşehir ve Ankaragücü filelerini sarsamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Dzeko'nun atamadığı iki takım kaldı
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05 Kasım 2024 11:03
Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Edin Dezko, Trabzonspor filelerini de havalandırıp yine klasını konuşturdu. 38 yaşındaki santrfor, bu sezon 13. skor katkısını gerçekleştirdi.

11 gol atan ve 2 asist kaydeden Bosna Hersekli futbolcu, Süper Lig'de neredeyse her takıma gol atarken şu ana kadar oynadığı 46 maçta filelerini havalandıramadığı iki takım kaldı.

Başakşehir'e gol atamayan Dzeko, Ankaragücü'nün kalesini de düşüremedi. Yıldız oyuncunun sezon sonuna kadar En-Nesyri ile dönüşümlü olarak ilk 11'de forma giyeceği öğrenildi.

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