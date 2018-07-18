Dwyane Wade küçük çocuklara ilham kaynağı olacak!

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Jr. NBA Dünya Şampiyonası global elçisi Dwyane Wade şampiyona öncesi açıklamalarda bulundu.Üç kez NBA Şampiyonu ve Jr. NBA Global Elçisi Dwyane Wade, 7-12 Ağustos tarihleri arasında ESPN Wide World Sports Complex'te düzenlenecek Jr. NBA Dünya Şampiyonası'na katılacak.Şampiyona öncesi NBA Avrupa'nın sorularını yanıtlayan yıldız basketbolcu Dwyane Wade genç oyunculara tavsiyelerde bulundu.Kesinlikle birkaç gün orada olacağım. Basketbolun içinde olmayı seviyorum. Bu hafta Vegas'taydım, sadece oğlumun oyununu seyretmekle kalmayıp diğer çocukların oynadığı maçları da takip ettim. Çocukların oynadığı oyun basketbolun en saf hali. Dışarıda olduğum zaman sadece çocuklarımın yanında vakit geçirmeye çalışıyorum. Eğer onların yanındaysam, onlara yol gösterici tavsiyelerde bulunmak, onları neşelendirip onlara güven vermek istiyorum. Ben her zaman bu oyunu seven koca bir adam olarak kalacağım.Evet, çok değişti. Sanırım ben şimdi 2008'deki Olimpiyatlara geri döneceğim. Sadece oraya gidip takımın bir parçası olmak ve Kobe Bryant gösterisinin bir parçası olmak hakkında düşünüyorum. Sadece Kobe'nin ne kadar büyük olduğuna bak. Biz oraya gitme ve Olimpiyatlarda oynama fırsatı elde edene kadar bu oyunun ne kadar büyük olduğunu bilmiyorduk. Daha sonra NBA, bizi farklı yerlerde farklı insanların önünde de oynamamız için farklı yerlere göndermeye başladı. Oyunun seviyesini ve her yerde ne kadar büyük olduğunu farklı yerlere gidince görüyorsunuz. Sahip olduğumuz fırsatlar ve tüm çocuklarımızın dünya çapında bir şeyler paylaşmak için sahip oldukları fırsatlar çok güzel. Bu şampiyona NBA'in bir parçası olarak heyecanlandığım şeylerden biriydi. ABD'den ve dünyanın başka yerlerinden takımları bir araya getirip birbirlerine karşı mücadele ettirmek için bir araya getirdik ve oyunumuzu ulusal ve dünya çapında bir ölçekte sergileme imkanları olacak. Oyunumuzun büyümesini ve her yerde görmekten heyecan duyuyorum.Bu benim çocuklarıma ve yeğenime öğrenmeye geldikleri zaman kullandığım bir şey. Basketbolun temel değerleri dediğimiz şeyler. Takım çalışması, saygı, kararlılık, güçlü irade, birlik olmak. Çocuklarıma söylediğim ve hayattaki tüm bu şeyleri kullanmalarını istediğim şeyler bunlar. Hangi kariyer yolunu seçerseniz seçin, harika bir takım arkadaşı olmayı öğrenmek zorundasınız. Bir şirkete sahipseniz veya bir şirkette staj bile yapıyor olursanız olun, başkalarıyla nasıl çalışacağını öğrenmelisin. Nasıl yapılacağını öğrenmelisin.13 ve 14 yaşınızda böyle bir fırsatı yakalamanın keyfini çıkartın. Bu yaşta bu büyüklükte bir şampiyonada mücadele etmek için 'Sports Center' gibi bir komplekste olma fırsatı yakaladınız. Sadece bir basketbol şampiyonası bakış açısından değil, aynı zamanda kendinizi buraya nasıl taşıdığınız, başkalarıyla nasıl başa çıkacağınızı, başkalarıyla nasıl iletişim kurduğunuzu, takım arkadaşlarınızla nasıl başa çıkacağınızı, nasıl kazanacağınızı ve kaybetmeyi nasıl ele aldığınızı görme fırsatı elde edeceksiniz. Bu bir vitrin. Bu, insanların kim olduğunuzu, nasıl olduğunuzu, nasıl inşa edildiğinizi görme şansına sahip olmaları için bir fırsattır. Bunlar oturup onlarla konuşacağım konular. Ayrıca onlara şampiyona boyunca iyi ilişkiler kurmalarını söyleyeceğim. Bu süreç boyunca farklı bir çok kültürden çocuklar olacak. Birbirleriyle yarışıyorlar, ama aynı zamanda bir şeyler paylaşıyorlar. İlişkiler bu dünyanın en önemli şeylerinden biridir, bu yüzden ilişkilerinizi geliştirinş. Farklı ırkları, farklı inançları tanıyın. Kimin hayatınızı değiştirebileceğini asla bilemezsiniz. Bunlar söylemek istediğim mesajlardan bazıları.Çocukların bu yaşlardaki gelişimleri çok önemli. İşte bu yüzden, 13 ve 14 yaş gruplarının mücadele edeceği Jr. NBA beni heyecanlandırdı ve mutlu etti. Bu yaşların basketbol zekasının gelişimi için önemli bir yaş olduğunu biliyorum. Ayrıca, öğrendiklerinize ve insanların size öğrettiği ve oyun hakkında konuştukları şeyi almaya bu yaşlarda başlayabilirsiniz. Bu yaşta nasıl uygulanacağını öğrenmeye başlayabilirsiniz. Yani bu çok önemli.