Dursun Özbek'ten Trabzonspor maçı öncesi prim dopingi

Galatasaray Dursun Özbek yönetimi ekonomik anlamda o kadar rahat ki hafta sonu Süper Lig'de kazanılan Göztepe maçının primleri de anında ödendi.
Sarı kırmızılı oyunculara 5 milyon TL prim ödemesi yapılarak, Trabzonspor maçı öncesi moral verildi.
Dursun Özbek yönetimi, Trabzonspor ve Ajax maçları için de ayrı ayrı prim müjdesi verecek.
