30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Dursun Özbek'ten Trabzonspor maçı öncesi prim dopingi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Göztepe maçının prim ödemelerini yaptı ve Trabzonspor maçı öncesi futbolcularına moral verdi.

calendar 30 Ekim 2025 10:04
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray Dursun Özbek yönetimi ekonomik anlamda o kadar rahat ki hafta sonu Süper Lig'de kazanılan Göztepe maçının primleri de anında ödendi.

Sarı kırmızılı oyunculara 5 milyon TL prim ödemesi yapılarak, Trabzonspor maçı öncesi moral verildi.

Dursun Özbek yönetimi, Trabzonspor ve Ajax maçları için de ayrı ayrı prim müjdesi verecek.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
