Dursun Özbek: 'Rakipler üç yıldır kollanıyor'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Kasım ayı olağan toplantısında eleştirilere yanıt verdi.



Divan Kurulu Üyesi Ayhan Yeğinsu "1 puan önde gidiyoruz. Çok net gördüğüm bir şey var; iki tane rakip kulübümüz, çok ciddi şekilde kollanıyor! Yönetimimiz nasıl tepki verir, izleyeceği. Mutlaka adres edilmesi gereken bir konu. Rakiplerimiz çok ciddi kollanıyor ve haksız kazançlar elde ediyorlar!" şeklinde konuştu.



"RAKİPLERİMİZ HEP KOLLANIYOR"

"CEVAP VERMİYORSAK, SEBEBİ VARDIR"



Bazı divan kurulu üyelerinin eleştirilerine cevap vermemeleri hakkında konuşan Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı;



"Bazı konuları çok açık ifade etmememizin sebepleri vardır. En önemli sebep camianın burada yapılan açıklamalardan etkilenmemesi, zarar görmemesi daha doğrusu... Bu konuda çok hassasız. Bazı konulara burada sizlerin karşısında, ekran önünde cevap vermiyorsak şöyle kabul edin... Bu bize zarar getireceği içindir. Hangi konu olursa olsun.



Sadece finansal boyutuyla bakmayın. Her konuda bizden cevap gelmiyorsa, gelebilirsiniz... 7 gün kulüpteyim, kendi içimizde tartışırız. Size doyurucu bütün bilgileri aktarmaya hazırız.



Bugünkü yönetimin çok dikkat ettiği şeylerden biri de şeffaflıktır. Şeffaflığı her seviyede yapamaya hazırız. Transferlerde, sizlere sunduğumuz finansallarda buna dikkat ediyoruz."







