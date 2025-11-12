Dursun Özbek: 'Rakipler üç yıldır kollanıyor'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Kasım ayı olağan toplantısında eleştirilere yanıt verdi.
Divan Kurulu Üyesi Ayhan Yeğinsu "1 puan önde gidiyoruz. Çok net gördüğüm bir şey var; iki tane rakip kulübümüz, çok ciddi şekilde kollanıyor! Yönetimimiz nasıl tepki verir, izleyeceği. Mutlaka adres edilmesi gereken bir konu. Rakiplerimiz çok ciddi kollanıyor ve haksız kazançlar elde ediyorlar!" şeklinde konuştu.
"RAKİPLERİMİZ HEP KOLLANIYOR"
Bu sözlere yanıt veren Dursun Özbek "Rakiplerimizin kollanması bugüne mahsus bir şey mi Allah aşkına? Biz geçmişten beri ne ile mücadele ediyoruz? Sanki biz diğer iki rakibimizin kollandığının farkında değiliz! Son üç senedir bakın ya, biz ne ile mücadele ediyoruz?" dedi.
"YAPI DA YANLIŞ ANLAŞILACAK..."
"Galatasaray'ın futbol aklı olmalı" yönündeki eleştirileri yanıtlayan Dursun Özbek "Futbol faaliyetlerimizi yürütebilmek için bir yapı var. Yapı da yanlış anlaşılacak ama... Organizasyon var, öyle söyleyeyim." (Gülerek)" ifadelerini kullandı.
""ZIDANE'I GETİRELİM GİBİ BİR ŞEY DENİYOR..."
Sözlerine devam eden Dursun Özbek "Oyuncu izleme ekibimiz var, teknik kadromuz var. Bir yapı var burada. Kemerburgaz'daki yapı dediğimizde 45-50 kişiden bahsediyoruz. Sahaya çıkıp futbol oynanması için. Hocamız var, son derece başarılı futbol hayatı ve teknik direktörlük hayatı var. Yönetim kurulu var. Futbol aklı olarak zaten bir ekibimiz var.
Bahsedilenden şunu anlıyorum, futbol aklı denildiğinde bazen kişiler işaret edilir. 'Futbol aklı olarak Zidane'ı getirelim, X kişiyi getirelim' gibi bir şey. Bizde bu var, başarılı bir şekilde de gidiyor. Son üç yıldır ne kadar başarılı olunduğu da takdirinize bırakıyorum." diye konuştu.
"CEVAP VERMİYORSAK, SEBEBİ VARDIR"
Bazı divan kurulu üyelerinin eleştirilerine cevap vermemeleri hakkında konuşan Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı;
"Bazı konuları çok açık ifade etmememizin sebepleri vardır. En önemli sebep camianın burada yapılan açıklamalardan etkilenmemesi, zarar görmemesi daha doğrusu... Bu konuda çok hassasız. Bazı konulara burada sizlerin karşısında, ekran önünde cevap vermiyorsak şöyle kabul edin... Bu bize zarar getireceği içindir. Hangi konu olursa olsun.
Sadece finansal boyutuyla bakmayın. Her konuda bizden cevap gelmiyorsa, gelebilirsiniz... 7 gün kulüpteyim, kendi içimizde tartışırız. Size doyurucu bütün bilgileri aktarmaya hazırız.
Bugünkü yönetimin çok dikkat ettiği şeylerden biri de şeffaflıktır. Şeffaflığı her seviyede yapamaya hazırız. Transferlerde, sizlere sunduğumuz finansallarda buna dikkat ediyoruz."