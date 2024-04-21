Dünya Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası başlıyor

Dünya Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 2. Klasman maçları yarın Bulgaristan'da başlayacak.



Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 22-28 Nisan tarihlerinde başkent Sofya'da düzenlenecek.



Türkiye organizasyonda; ev sahibi Bulgaristan, Gürcistan, Belçika, Yeni Zelanda ve Taipei'yle mücadele edecek.



Milli takımın kadrosunda şu milli sporcular yer alıyor:



Tolga Bozacı, Oğulcan Heja Kızılkaya, Emre Faner, Fatih Faner, Yusuf Kenan Kars, Kemal Can Aydın, Emrah Savaş, Haktan Kabay, Furkan Şentürk, Ogün Uzunali, Mehmet Ali Turan, Emin İnandı, Ferhat Bakal, Gökalp Solak, Ömer Faruk Kars, Çağan Ege Odabaş, İsmet Eren Gökçen, Mehmet Ayberk Karadağ, Sait Bingöl, Oğuz Karakoç, Osman Emin Meydancı ve Bertan Demirdelen.





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