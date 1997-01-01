Duncan: "Boston'a Draft olacağımı sanıyordum!"

San Antonio Spurs efsanesi Tim Duncan, 1997'deki NBA Draft gecesi beklentileri hakkında konuştu.



Duncan, yakın zamanda "The Real Ones" podcast'ine konuk oldu ve burada NBA Draft gecesi öncesinde, Draft Lotaryası süreciyle ilgili hatırladıklarını anlattı:



"Lotaryayı arkadaşımın evinde oturup izlediğimi hatırlıyorum. Draft sırası çıktığında, asıl varsayım Boston'a gideceğim üzerineydi. Benim düşünceme göre, ben Boston'a gidecektim, hislerim o yöndeydi. Sonra Boston üçüncü sıraya düşmüştü ve kanepeden kalkıp kendi kendime 'Hadi ya, Boston'a gitmeyecek miyim?' dediğimi hatırlıyorum."



Duncan ayrıca, David Robinson ve Spurs ile oynayacağını anladığında verdiği tepkiden de şöyle bahsetti:



"İki numara da Philly'nin olmuştu ve ben de sonra 'Vay canına, David Robinson ile oynama şansım olacak, şaka mı bu? Harika bir şey.' demiştim. Gelişimim konusunda, başka bir yere düşseydim, işler nasıl sonuçlanırdı bilmiyorum. Ama Spurs'e gitmek benim için oldukça mükemmel oldu."



Duncan emekli olduğunda, Spurs ile beş kez NBA şampiyonu olmuş, iki MVP ödülü kazanmış, üç kez Finaller MVP'si olmuş, 15 kez All-Star seçilmiş ve 15 kez de All-NBA kadrolarına girmişti.



